شيما علي تشد وجهها بعد تعرضها لتشوه سببه النوم!

نشرت الفنانة شيماء علي فيديو من داخل عيادة التجميل، ترصد من خلاله لحظة خضوعها لتجميل جديد من أجل شد اللغد، وذلك بعد ملاحظتها وجود ترهل أسفل الدقن.

شارك تشيماء علي متابعيها على سناب شات بفيديو من داخل عيادة التجميل يرصد العيب الذي في وجهها، والتقنية التي خضعت لها من أجل إصلاح الأمر.

قالت شيماء علي أنها كانت تعاني من اللغد ولكن من خلال بروزه في جانب واحد فقط، لتقاطعها هنا طبيبة التجميل بكشفها أن ربما السبب يعود إلى طريقة نومها إذا كانت معتادة النوم على هذا الجانب تحديداً، الأمر الذي أجابت عليه الفنانة الخليجية بالإيجاب.

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وأضافت شيماء علي أنها خضعت لعملية لشد اللغد بواسطة الخيط، وأن طبيبة التجميل شدت الجزء المترهل الذي كان يزعجها بشده بواسطة خيطين فقط.

وأخذت شيماء علي تستعرض النتيجة النهائية أمام الكاميرا لكل متابعيها، مشيرة إلى أنها تشعر حالياً بألم قليلاً ولكن سوف ينتهي كل هذا في ظرف أسبوع واحد فقط.

وكانت شيماء علي خضعت لتقنية تجميل جديدة في شهر يناير الماضي، تعمل على فتح العين من خلال حقن البوتوكس بجانب الحاجب من أجل رفعه وسحبه للخارج.

