كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 02:56 مساءً - نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام طلبت فيه من متابعيها ان يتقبلوا شخصيتها كما هي دون ادعاء المثالية.
وقالت شمس الكويتية في الفيديو موجهة كلامها الى معجبيها الذين وصفتهم بالسنافر “ممكن ما تخلوني ما انزل بوستات على انستغرام او سناب شات مثالية”.
وتابعت شمس انها لا تحب المثالثات وقالت “اولا انا مو مثالثة انا كلي اخطاء انا عبارة عن اخطاء تتكلم ثانيا انا سايبة المثالية لمشاهير ثانيين”.
واضافت شمس “انا حاسة نفسي نعال مو حاسة نفسي مثالية فممكن اكون على طبيعتي وانزل بوستات على طبيعتي فأنا الشعار الذي احبه هو النعال لأني اموت بالنعال والجزم” خاتمة كلامها “ساعدوني وتقبلوا هذه الشخصية التافهة اللي اسمها انا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شمس الكويتية تعترف لسنافرها: “انا حاسة نفسي نعال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.