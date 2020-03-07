لجين عمران تدخل عالم التمثيل على خطى شقيقتها أسيل.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد الإعلامية السعودية لجين عمران لخوض تجربة جديدة من خلال دخول عالم الفن من باب التمثيل، بعد أن عملت كمقدمة برامج في عدة محطات.

وكشفت لجين عمران عن توقيعها عقدا مع شركة سيدرز آرت برودكشن "صباح إخوان" للمنتج اللبناني صادق الصباح، بالشراكة مع شركة رايتكس برودكشن، لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على أن تعلن تفاصيل هذه الأعمال قريبا.

وعبرت الإعلامية السعودية عن بالغ سعادتها لخوض أولى تجاربها الحقيقية في التمثيل، وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تشرفت وكلي حماس لهذا التعاون الرائع.. و إن شاء الله يكون بداية خير".

يذكر أن الإعلامية السعودية كان لها تجربتان على استحياء في التمثيل، التجربة الأولى كانت عام 2008 عندما شاركت بالتمثيل خلال فيديو كليب "يغيب ويشكي ظروفه" الذي غنت فيه شقيقتها أسيل، والأغنية كانت من كلمات بن سالم وألحان حسن عبد الله، والكليب من إخراج عادل سرحان.

التجربة الثانية للإعلامية السعودية في التمثيل كانت في عام 2016 عندما ظهرت بدور مذيعة في المسلسل الكويتي "ساق البامبو" المأخوذ عن رواية ساق البامبو وقد عرض مع بداية شهر رمضان الموافق الـ 6 من يونيو 2016، ومن بطولة الفنانة سعاد عبد الله، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، مرام البلوشي، ريم ارحمة، فرح الصراف، فيصل العميري، عبد الله البلوشي، وعبد المحسن النمر.

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ولجين عمران إعلامية سعودية وهي الشقيقة الكبرى للممثلة والمغنية أسيل عمران، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب.

وغابت الإعلامية السعودية فترة طويلة عن التلفزيون، وعادت للظهور عبر شاشة التلفزيون حديثا من خلال برنامج جديد يحمل اسم "مسايا لجين"، والذي يُعرض على قناة SBC السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية ويناقش قضايا اجتماعية مهمّة.

وانتشرت مؤخرا بعض الأنباء عن زواج الإعلامية السعودية من رجل أعمال إماراتي، وما عزز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنّه سيتم الكشف عنه لاحقا، إلا أن لجين عمران لم تؤكد ذلك بشكل رسمي.