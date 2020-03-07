حفل "يوروفيجن" الغنائي بلا جمهور بسبب الخوف من تفشي فيروس "كورونا"

تنظم الدنمارك مسابقتها الخاصة بـ "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية دون جمهور كما ستقام مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بلا جمهور بعد أن حثت السلطات الدنمركية، الجمعة، على إلغاء جميع المناسبات التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن ألف شخص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال منظمون إن 10 آلاف تذكرة بيعت للمرحلة الدنماركية من مسابقة يوروفيجن، التي من المقرر إقامتها، السبت، في صالة رويال أرينا المغطاة في العاصمة كوبنهاغن.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي، مته فريدريكسن، في مؤتمر صحفي إن "السلطات تحث المنظمين على تأجيل أو إلغاء المناسبات التي تضم أكثر من ألف مشارك".

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وأعلنت الدنمارك أن لديها 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقالت السلطات الصحية، الجمعة، إنه لم تحدث أي حالة وفاة وإن شخصا شفي من الفيروس.

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وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن كل مباريات الدوري الممتاز ستقام في مطلع الأسبوع بلا جمهور، في حين قال نادي إف.سي كوبنهاغن إنه سيلعب مبارياته الثلاثة المقررة على أرضه في مارس بلا جمهور بما في ذلك مباراة أمام فريق إسطنبول باشاكشهر التركي في إطار بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال ناديا بروندبي ولينغبي، الخميس، إنه تم وضع اللاعبين والموظفين في العزل بعد أن التقوا وعانقوا خلال مباراة في مطلع الأسبوع الماضي اللاعب الدنماركي الدولي السابق توماس كالينبيرغ، الذي أثبتت التحاليل الطبية فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

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