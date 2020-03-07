"نتفلكس" تلغي 4 مشاريع فنية بسبب "كورونا"

اضطرت شركة نتفلكس العالمية لصناعة الترفيه حول العالم، إلى تأجيل وإلغاء العديد من المشاريع الفنية التي كانت بصدد تقديمها خلال هذه الفترة، بعد استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وذكرت مجلة فارايتي العالمية، أن شركة نتفلكس ألغت العديد من المشاريع الفنية المتنوعة ما بين السينمائي والدرامي في أكثر من دولة حول العالم، بسبب تفشي "كورونا" في بلدان العالم.

وكانت من ضمن المشاريع التي تم إلغائها 4 أفلام وثائقية، كان من ضمنها العرض المقبل لـ"Black Excellence"، بطولة كينيا باريس وراشيدا جونز، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كان من المفترض أن يتم صناعتها حديثًا.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن أسهم شركة نتفلكس ارتفعت بنسبة 0.8٪ خلال الفترة الماضية، بعدما لجأ المشاهدين للمنازل بعد غلق العديد من قاعات العرض السينمائي، بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

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