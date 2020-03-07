طارق الشيخ يطالب الموسيقيين بعمل اختبارات علنية للمطربين

علق المطرب الشعبي طارق الشيخ، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، بين نقابة الموسيقيين، ومطربي المهرجانات، والتي ترتب عليها حرمان هؤلاء المطربين من تصاريح الحفلات وعضوية النقابة، ومنعهم من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وذلك قبل أن تصدر الموسيقيين بيانًا تنهي من خلاله هذه الأزمة.

قال الشيخ، خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة MBC مصر، إن نقابة الموسيقيين، كانت تدعم كل المطربين الذين تقدموا في السابق لاختباراتها، معلقًا: "لما كانوا بيلاقوا واحد بيغني 50 %، كانوا بيدربوه، دا مش عيب"، مؤكدًا على أنه رسب في اعتماد الإذاعة والتلفزيون 3 مرات قبل أن ينجح في المرة الرابعة، على الرغم من نجاح ألبوماته.

أضاف، أنه من المفترض أن تقوم نقابة الموسيقيين باختبار هؤلاء المطربين، متسائلاً، ما المانع من أن تقوم النقابة باختبارهم بدلاً من قطع أرزاقهم، مطالبًا بأن تكون هذه الاختبارات علنية، حتى يتثنى للجمهور معرفة حقيقة كل مطرب.

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