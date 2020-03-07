آخر تطورات خلاف قصي خولي مع زوجته التونسية

القاهرة – لايف ستايل
علمنا أن الفنان السوري قصي خولي تواصل مع زوجته التونسية مديحة الحمداني وحاول تصليح الأمور بينهما، بعد قامت بفضح تفاصيل علاقتهما عبر فيديو بـ انستغرام.
وقال المصدر إن قصي خولي يخطط للسفر للولايات المتحدة كي يلتقي بنجله الرضيع وبزوجته إلا أن ما يمنعه الآن هو تصوير مسلسله الرمضاني الجديد.
كانت التونسية مديحة الحمداني قالت تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد "سوشيال ميديا" أنه من قصي خولي، الذي أعلن منذ أشهر أنه أصبح أبا ولم يكشف عن هوية زوجته.
وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.
مديحة الحمداني تونسية الجنسية وفي العقد الرابع من عمرها، وتعيش في ولاية واشنطن الامريكية، واستقرت في دبي لفترة طويلة حيث كانت تعمل بإحدى الشركات، ومسلمة الديانة في حين أن قصي خولي مسيحي.
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