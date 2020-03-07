تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني في عيد الأم

اعلن الفنان تامر حسني عن موعد حفله المقبل المقرر اقامته، يوم 21 مارس بنادي "وادي دجلة" احتفالا بـعيد الام.

ونشر “تامر” صورة يوضح فيها تفاصيل الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”

ومن ناحية اخري يستعد كل من الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، لأحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق 12 مارس في الشيخ زايد، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

بينما يقدم تامر حسني، عدد من ابرز الاغاني الخاصة به من بينها :"عيش بشوقك"، و"حلو المكان"، و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من الاغاني.

وتغني نانسي عجرم كل من أغنية :"راهنت عليك"، و"انت ايه"، والحب زي الوتر"، و"بدنا نولع الجو"، و"اه ونص"، و"قول تاني كده"، وغيرها من الاغاني المتنوعة.

يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم، الفنية أغنية "قلبي يا قلبي"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رأي تامر حسني في أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام"

حفل تامر حسني في جامعة العلوم والآداب بأكتوبر 13 آذار