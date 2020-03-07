إغلاق 40 دور عرض سينمائي في إيطاليا بسبب "كورونا"

أوضح تقرير نشره موقع deadline الأميركي، أبرز الدول التي اضطرت لإغلاق شاشات عرضها السينمائي، حيث كانت في المقدمة
إيطاليا التي أغلقت حوالي 50% من دور العرض لديها بسبب تفشي فيروس «كورونا» وكانت أغلبها في مدينة ميلانو، ما أجل طرح عدة أعمال سينمائية أمريكية.
وأوضح التقرير أن فرنسا أغلقت 38 دور عرض سينمائي بداية من 2 مارس الماضي، في أكثر من مدينة فرنسية.
وأغلقت الصين الدولة (مصدر كورونا) آلاف القاعات، حيث تمتلك حوالي 70 ألف قاعة عرض في أكثر من مدينة، ما سبب خسائر كبيرة للسوق السينمائي الأمريكي.
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