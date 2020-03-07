"الشايب" ينتظر آسر ياسين بعد رمضان

ينتظر صناع فيلم "الشايب"، تفرغ الفنان آسر ياسين، الذي أعلن أنه سيستأنف تصوير الفيلم بعد شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى أن الجهة المنتجة للعمل أصرت على المخرج حسين المنباوي لاستكمال تصوير الفيلم.
فيلم الشايب قصة مشتقة من فيلم "ولاد رزق" حيث ظهر الفنان آسر ياسين كضيف شرف في الفيلم وتمهيدا للفيلم الذي يحمل اسم الشخصية، ومن المقرر ظهور بعض النجوم والشخصيات من فيلم ولاد رزق بالعمل.
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