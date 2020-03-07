رانيا فريد شوقي ترتدي عباءة والدها احتفالا بمئويته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي بـ" لوك" مختلف ومميز خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة التي انطلقت من معبد الأقصر، برئاسة الكاتب سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني. ارتدت رانيا عباءة من تصميم هاني البحيري، ورسم عليها صورة كبيرة من الظهر لوالدها الفنان الكبير فريد شوقي، ومكتوب عليها ملك الترسو، وذلك تزامنا مع احتفال المهرجان بمرور 100 عام علي ميلاد ملك الترسو، وإهداء الدورة التاسعة لاسم الفنان الراحل. قد يهمك أيضا: رانيا فريد شوقي تحتفل بمئوية والدها وتؤكّد أنه كان "أكاديمية فنون" بوسي شلبي تكشف نقطة ضعف رانيا فريد شوقي

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