بعد أخبار طلاقه من داليا مصطفى شريف سلامة مطلوب على جوجل

القاهرة - لايف ستايل
تصدر الفنان شريف سلامة، مؤشر البحث جوجل، بعد تردد أخبار تفيد انفصاله عن الفنانة داليا مصطفى، وهى أخبار ليس لها أساس من الصحة.
وقالت الفنانة داليا مصطفى، إنها نشرت عبر السوشيال ميديا مجموعة من الصور ونال إعجاب جمهورها؛ مشيرة إلى أن البعض أكد أنها جميلة به بسبب أن السيدات عندما تطلق يزددن جمالا.
واستنكرت «مصطفى»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، التصريحات التي نشرت عن انفصالها من زوجها الفنان شريف سلامة.
وأوضحت داليا مصطفى، أنها كانت في غاية الغضب بسبب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع ممثلات، وعقب انتشاره على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.
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