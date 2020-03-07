أحمد فلوكس يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

يحيي الفنان أحمد فلوكس ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق أحمد على الصورة قائلاً:"7/3/2020 تاريخ لن انساه طول حياتي تاريخ غيرني قتل جوايا حاجات وخلاني بني ادم تاني الحمد الله علي

كل شي الله يرحمك يا امي بعدك ماشوفتش زي حبك ولا حنانك مشوفتش احتواء ولا قيمتي في نظر حد يا رب رجع ليا الروح الله يرحمك". وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن إعجابهم Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد فلوكس يحير جمهوره ويحذف صورته مع فتاة أعلن الارتباط بها أحمد فلوكس في لقطة رومنسية مع فتاة ويتجاهل الأسئلة عن هويتها

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