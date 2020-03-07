بعد اعتناقها الإسلام ليلى إسكندر تثير الجدل من جديد حول جنسيتها

حلت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر ضيفة على إحدى الفضائيات العربية للكشف عن حياتها الخاصة والفنية معًا، وأكدت في اللقاء أنها سعودية الهوية.

وبسؤال المذيع حول مفهوم سعودية الهوية، أجابت ليلى اسكندر: «أنا سعودية الهوى والهوية»، فرد المذيع عليها بأنها دبلوماسية في الرد، فأجابت: «أنا مغرمة برجل سعودي وضنايا سعودي كيف لا أكون سعودية الهوى»، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الجنسية السعودية حتى الآن لأنها لم تتقدم إليها.

كانت ليلى اسكندر، أثارت حالة من الجدل في آخر عام 2017، بعد اعترافها باعتناق الإسلام في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، قالت فيه: "أنا مسلمة وأحترم العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أنها تستحي عندما يتطلع لها أحد الرجال.

وظهرت ليلى إسكندر، بعد إعلان إسلامها وهي ترتدي حجابًا وعبايات سعودية، تظهر بها منفردة مرة، ومع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان مرة أخرى، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اعتناقها الإسلام، لكنها كانت تتكتم.

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