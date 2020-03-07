The Bombshell Night Show برنامج للسيدات فقط في رمضان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: في رمضان القادم ستطل نجمات الفن والمشاهير من السيدات علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام ويوتيوب من خلال الموسم الأول من برنامج The Bombshell Night Show وتقدمه الممثة ومدونة الأزياء نغم الورداني، ومن إنتاج iLike Agency لأحمد غانم.

الذي تحدث عن هذا المشروع بالقول: "البرنامج يهتم بالسيدات فقط من المشاهير وإلقاء الضوء علي حياتهم بعيدا عن الأضواء والأعمال الفنية، من خلال 5 فقرات مختلفة منها السوشيال ميديا، وفقرة الذكريات، وهناك أيضا فقرة للمواجهة مع الأصدقاء، وفقرة True & False، واخيرا فقرة أفضل أصدقاء، وسيكون البرنامج له إطار وشكل مختلف عن البرامج المنتشرة علي الساحة من حيث التصوير والإخراج".

وأضاف "البرنامج يحاول تقديم طفرة في عالم البرامج علي الانترنت وهي الساحة الجديدة التي يتجمع حولها عدد كبير من الجمهور من مختلف أنحاء العالم بشكل أكبر واسرع، وسيتم عرض الحلقات علي مدار أيام الشهر الكريم من خلال 15 حلقة، وسيتم تصوير مواسم اخري له بعد رمضان أيضا".