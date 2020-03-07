"الخليج 365" من بيروت: في رمضان القادم ستطل نجمات الفن والمشاهير من السيدات علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام ويوتيوب من خلال الموسم الأول من برنامج The Bombshell Night Show وتقدمه الممثة ومدونة الأزياء نغم الورداني، ومن إنتاج iLike Agency لأحمد غانم.
الذي تحدث عن هذا المشروع بالقول: "البرنامج يهتم بالسيدات فقط من المشاهير وإلقاء الضوء علي حياتهم بعيدا عن الأضواء والأعمال الفنية، من خلال 5 فقرات مختلفة منها السوشيال ميديا، وفقرة الذكريات، وهناك أيضا فقرة للمواجهة مع الأصدقاء، وفقرة True & False، واخيرا فقرة أفضل أصدقاء، وسيكون البرنامج له إطار وشكل مختلف عن البرامج المنتشرة علي الساحة من حيث التصوير والإخراج".
وأضاف "البرنامج يحاول تقديم طفرة في عالم البرامج علي الانترنت وهي الساحة الجديدة التي يتجمع حولها عدد كبير من الجمهور من مختلف أنحاء العالم بشكل أكبر واسرع، وسيتم عرض الحلقات علي مدار أيام الشهر الكريم من خلال 15 حلقة، وسيتم تصوير مواسم اخري له بعد رمضان أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر The Bombshell Night Show برنامج للسيدات فقط في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.