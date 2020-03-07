ممثل بريطاني روسي الأصل يلعب دورا رئيسا في مسلسل "سيد الخواتم"

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"الخليج 365" من بيروت: أختير الممثل البريطاني، مكسيم بولدري للعب أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل "سيد الخواتم" الجديد الذي تنتجه شركة أمازون، والتي أعلنت في يناير الماضي قائمة كاملة للممثلين الذين سيشاركون في تصوير المسلسل إلى جانب بولدري. وضمنهم روبرت أرامايو، وأوين آرثر، ونازانين بونيادي، وتوم بادج ، ومورفيد كلارك ، وإسماعيل كروز ، وإيما هورفاث ، وغيرهم.
وسيسلط المسلسل الأضواء على أحداث سبقت الجزء الأول لفيلم "سيد الخواتم" المشهور من إخراج تولكين.
يذكر أن مكسيم بولدري البالغ من العمر 24 عاما كان يعيش في موسكو ووارسو قبل أن يبلغ سن 7 أعوام ثم انتقل عام 2003 مع والديه إلى بريطانيا ويجيد الممثل اللغتين الروسية والبريطانية .وذاع صيته بعد مشاركته في تصوير فيلمي " Hollyoaks " و" Milkweed ".
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