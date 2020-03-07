أم كلثوم تضيء مسرح الأوبرا المصرية بتقنية “هولوغرام”

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"الخليج 365" من بيروت: توسط مجسم ثلاثي الأبعاد لأم كلثوم المسرح الكبير بالأوبرا المصرية مساء أمس الجمعة، في أول تجربة من نوعها بالقاهرة لإستخدام تقنية الهولوجرام .

بدأ برنامج الحفل بجزء من أغنية (حيرت قلبي معاك) من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي ثم تغنت المطربتان ريهام عبد الحكيم ومي فاروق بعدد من أغاني كوكب الشرق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي.

حضر الحفل عدد من سفراء وأعضاء الجاليات العربية والأجنبية ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس الأوبرا مجدي صابر.

وقالت الوزيرة إن استثمار التقنيات الحديثة في مجالات الإبداع يهدف إلى إعادة إحياء كنوز الفنون الراقية وإلقاء الضوء على أيقوناتها التي شكلت ملامح الهوية.

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وأضافت أن استخدام تقنية الهولوجرام لتقديم التراث يأتي ضمن مشروع تحديث مصر الهادف إلى صون أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات العريقة وإتاحته بأساليب براقة لجذب الشباب والأجيال الجديدة باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعي والسمو بالوجدان.

وكانت وزارة الثقافة وقعت بروتوكول تعاون في فبراير شباط مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم سلسلة من الحفلات بتقنية الهولوجرام لعدد من الفنانين الراحلين مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وبدأ استخدام تقنية الهولوجرام في إقامة حفلات لكبار الفنانين العرب الراحلين في دبي بدولة الإمارات نهاية عام 2019 عندما أقيم أول حفل لأم كلثوم.