شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة خاصة بين مطربي المهرجانات على شراء السيارات باهظة الثمن أبرزهم شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مطربو المهرجانات في الفترة الأخيرة الجدل حول اقتنائهم سيارات باهظة الثمن ، رغم أن تواجدهم على الساحة لا يتعدى الثلاث سنوات، إلا أنهم أصبحوا من الأثرياء، علماً بأنهم لا يملكون الموهبة التي يمتلكها المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية، وهو ما دفع الكثير لطرح تساؤل حول حصول هؤلاء المطربين على ماركات سيارت غالية الثمن مثل مرسيدس وأودى وباجيرو .

وحرص مطربو المهرجانات الفترة الماضية وآبرزهم حسن شاكوش، الذى اقتنى سيارة مرسيدس من طراز الفئات عالية الثمن، وصور خلالها مقصطع فيديو وهو يغنى أحد المهرجانات، كما كشف حمو بيكا عن سيارته الأولى وهى من طراز مرسيدس، ثم أفرج عن آخر صور سيارته الجديدة من طراز "أودى "، والتقط أمس عمر كمال صورة بجوار سيارته الجديدة ماركة مرسيدس.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر، قد أصدرت بيان بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن العامة والمنشآت السياحية والأفراح الشعبية، حالة من الجدل على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض، ليجدد السؤال حول أسباب انتشارهذا النوع من الأغاني، وتأثيره على الذوق العام.

Advertisements

وتعد المهرجانات الشعبية المصرية نوع جديد من الأغاني الموسيقية الشعبية في مصر، والتي ذاع صيتها منذ عام 2011، وتعتمد موسيقى المهرجانات على نوع من موسيقى التكنو، والتي تتم صناعتها عن طريق برامج إلكترونية مع إدخال صوت المغني.

أما بالنسبة للكلمات، فمعظم مواضيعها شعبية مرتبطة بالمناطق الشعبية في مصر والأمثال والمواويل المصرية الشهيرة، وفي حين ينظر البعض الى تلك الأغاني كنوع من الفن الشعبي، يرفض آخرون تصنيفها كفن، ويتهكّمون عليها ويعتبرونها مبتذلة وخطراً يهدّد الذوق المصري العام.