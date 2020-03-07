شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة حمدى غيث.. لماذا نجح ريتشارد قلب الأسد ولم ينجح أبو سفيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 7 مارس من عام 2006 رحل عن عالمنا أحد وحوش التمثيل الفنان الكبير حمدى غيث بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى، كان فيها فنانا وأستاذا لفن التمثيل والإلقاء، وقدم خلالها عددا كبيرا من روائع الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

ولد الفنان حمدى غيث فى 7 يناير عام 1928 لعائلة من أعيان الشرقية ورثت العمودية، وكان والده يدرس الطب فى إنجلترا، وأثناء الحرب العالمية عاد إلى مصر ولم يستطع الرجوع لاستكمال دراسته، وتولى العمودية فى قريته شلشلمون بمنيا القمح، لكنه توفى فى سن صغيرة تاركا 5 أبناء، أصغرهم عبدالله غيث المولود فى 28 يناير عام 1928 الذى كان رضيعًا وقت وفاة والده، بينما كان شقيقه حمدى المولود فى 7 يناير 1924 فى سن الرابعة.

عشق حمدى غيث القراءة خاصة عن الشخصيات التاريخية، والتحق بكلية الحقوق بالتزامن مع دراسته بمعهد التمثيل حتى وصل إلى السنة النهائية بكلية الحقوق ولكنه رشح لبعثة إلى فرنسا لدراسة الفنون المسرحية لمدة 4 سنوات فغلبه حب الفن ولم يدخل امتحان الحقوق، وكان الأول على دفعته بمعهد الفنون المسرحية.

تميز حمدى غيث بهيبة الصوت والمظهر واشتهر بقوة شخصيته فى العمل، وكان الفنانون يهابونه، وعمل مخرجًا مسرحيًا، وأستاذا بمعهد الفنون المسرحية ، وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة.

كانت البداية الفنية لحمدى غيث عام 1954مع أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم صراع في الوادي وتوالت بعدها أدواره، وتألق على المسرح مخرجاً وممثلا ًوقدم عدد كبير من المسرحيات بدأها بمسرحية كسبنا البريمو، ثم مسرحية تحت الرماد، وبعدها سقوط فرعون ، وتوالت اعماله المسرحية وقدم عدد من مسرحيات الأدب العالمى ومنها، عطيل وماكبث، ووصل عدد الأفلام التى شارك فيها إلى 19 فيلما سينمائياً، منها الرسالة ، بنت الليل ، الحكم أخر الجلسة، اسماعيلية رايح جاى، الناصر صلاح الدين، التوت والنبوت ، حارة برجوان، أرض الخوف، وشارك فى عدد من المسلسلات التلفزيونية ومنها الشهد والدموع ، الفرسان، السيرة الهلالية، ذئاب الجبل.

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كان فيلم الرسالة من أهم الأفلام التى شارك فيها الفنان الكبير حمدى غيث، وهو الفيلم العالمى الذى أخرجه المخرج مصطفى العقاد، وكان له نسختين إحداهما عربية يشارك فيها فنانين عرب وأدى فيه حمدى غيث دور أبو سفيان، ونسخة أجنبية بطلها الفنان العالمى أنتونى كوين، كما شارك الفنان الكبير في فيلم الناصر صلاح الدين الذى أخرجه المخرج يوسف شاهين وأدى فيه حمدى غيث دور ريتشارد قلب الأسد.

وفى حوار مع ميادة حمدى غيث لليوم السابع أكدت أن دور والدها في فيلم الرسالة تعرض للتشويه، وهو ما جعله لا يبدو بنفس القوة التي كان عليها في فيلم الناصر صلاح الدين.

وأوضحت الابنة أن تشويه هذا الدور يرجع لخلاف حدث بين الفنان حمدى غيث المخرج مصطفى العقاد، فاستعان العقاد بـ«دوبلاج» وفنان آخر لأداء الصوت، فكان صوت الشخصية غير صوت حمدى غيث، مؤكدة أن هذا التغيير أثر بشكل كبير على الدور، لأن أحد مقومات والدها الفنية المتفردة هو صوته.

وأكدت ميادة حمدى غيث أن الفنان والدها كان يقوم بمهمة إضافية فى فيلم الرسالة، حيث كان يعلم الفنانين المشاركين طريقة الإلقاء وأداء اللغة العربية، وهو مالا يعقل معه أن يستعين المخرج بفنان آخر ليؤدى صوته، مما أدى إلى ضعف الدور، على عكس دوره فى فيلم الناصر صلاح الدين وأدائه لشخصية ريتشارد قلب الأسد، حيث استخدم حمدى غيث خلال هذا الدور كل مقومات قوته الفنية ومنها الصوت والإلقاء.

وأضافت الابنة أن اختيار يوسف شاهين للفنان حمدى غيث ليقوم بدور ريتشارد قلب الأسد لإدراكه مدى قدرة والدها على إتقان الأدوار الصعبة.