شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتبرع بـ مليون دولار لضحايا إعصار تينيسى المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت المغنية الشهيرة ​​تايلور سويفت بمبلغ مليون دولار، لمساعدة ضحايا الأعاصير المدمرة التى أودت بحياة 24 شخصًا فى أجزاء من ناشفيل ووسط تينيسى الأمريكية.

وأعلنت سويفت، 30 عامًا، عن مساهمتها الخيرية في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ في تينيسي الأوسط على حساب إنستجرام الخاص بها وشجعت المعجبين على فعل الشىء نفسه، وفقا لموقع "إن بى سى نيوز".

وقالت سويفت على إنستجرام: "ناشفيل هى منزلى وحقيقة أن الكثير من الناس فقدوا منازلهم وأكثر من ذلك بكثير فى وسط تينيسى أمر مدمر بالنسبة لى".

على الرغم من أن سويفت لم تعلن عن حجم ما تبرعت به، إلا أن المستشارة الإعلامية الخاصة بها، ترى باين، أعلنت لـ"إن بى سى نيوز"، أن مغنية البوب ​​تبرعت بمليون دولار.

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وكانت النجمة العالمية تايلور سويفت قد عبرت عن حزنها الشديد عقب وفاة 19 شخصا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، وسط حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى.

تايلور قالت من خلال حسابها على موقع تويتر: "مع الجميع فى ولاية تينيسى التى تأثرت بالأعاصير.. أرسل لكم حبى وصلواتى".

هذا وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن أكثر من 19 شخصا قتلوا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، وأوضحت شبكة "فوكس نيوز"، أن فرق الإغاثة تبحث عن ناجين ومفقودين، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في أضرار بالغة بالمباني والأماكن العامة.

وقال جانيس دين كبير خبراء الأرصاد الجوية في "فوكس نيوز": ولاية تينيسي بحاجة إلى صلواتكم، هذا إعصارًا غزيرًا تسبب في دمار شديد وموت كبير".

فيما انهار 45 مبنى على الأقل في ناشفيل، وقالت الشرطة إن هناك العديد من المباني التي لحقت بها أضرار، في المقام الأول في وسط المدينة.