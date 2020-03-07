شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."سر الكينج" أحدث حفلات محمد منير فى مدينة أسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا في مدينة أسوان وتحديدا في "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج" وقام منير بغناء العديد من الأغاني المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها: "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد "مع عادل الطويل"، شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفعل الجمهور مع الحفل ، خاصة إن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج اثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف .



محمد منير في حفلة بأسوان

من ناحية أخرى طرح الكينج محمد منير مؤخراً أغنيته "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، واقتربت من تحقيق 6 مليون مشاهده، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، وكان آخر حفل أحياه الكينج محمد منير ظهر فيه وهو جالس على كرسى أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة في مفصل الحوض.



حفل الكينج محمد منير

كما قال الكينج محمد منير مؤخراً، إنه من المغنين الذين لا يهتمون بالدعاية لألبوماتهم وأعماله الفنية ولكن يفضل العمل على رؤية الإنسان المصري والمشاكل التي تواجهه وأزماته في الحب والعلاقات العاطفية، مشيرًا إلى أنه يكون رؤيته الفنية من خلال هذه الأدوات ويحاول أن يترجم أعماله الفنية لأغاني تمس الناس بفضل الموهبة التي لديه وموهبة صناع الأغنية القادرين على ترجمة رؤيته الفنية.

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محمد منير

وعن عدم حاجته للدعاية، كشف المطرب الكبير محمد منير في لقاء مع الكاتب عمر طاهر، عن حصوله على 3 أسطوانات بلاتينية ضمنهم أسطوانة ذهب لم يحصل عليها مطرب عربي واحد، قائلاً: "أنا العربي الوحيد اللى حصلت على 3 أسطوانات بلاتينية واحدة منهم ذهب ومفيش حد على أرض العالم العربي حصل عليها".



الكينج محمد منير

وأحيا منير حفل مهرجان الموسيقى العام الماضي والذى ضم 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.



محمد منير