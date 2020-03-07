شكرا لقرائتكم خبر عن كيميا تمثيلية ولا صدفة.. صلاح عبد الله والد أحمد عز فى "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيمياء تمثيلية أشبه بمباريات الدورى الأسبانى، دائما ماتجمع الفنان الكبير صلاح عبد الله بالنجم أحمد عز في كل الأعمال التي قدماها سويا سواء في عالم الدراما التليفزيوينة أو في السينما فبعد عدة محطات فنية متميزة جمعت الاثنين على الشاشة الفضية وأيضا الصغيرة، يواصل حاليا عز وعبد الله، تصوير أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

ويجسد "عبد الله" ضمن أحداث العمل دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التي خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73، وهو والد بطل الحلقات أحمد عز، وزوج الفنانة ماجدة زكى، والتي تظهر في دور والدة عز، ويفتح "عبد الله" خلال الحلقات مكتبة عقب عودته من العراق، لتتصاعد الأحداث في إطار درامى مشوق.

ويعد مسلسل "هجمة مرتدة" استكمال لمحطات فنية مهمة قدمها الفنان الكبير صلاح عبد الله مع النجم أحمد عز، حيث سبق وشاركه في أعمال كثيرة للغاية منها أفلام "الشبح" و"الرهينة"و"مسجون ترانزيت" و"حلم عزيز"و"المصلحة"و"365 يوم سعادة"، ومسلسلات مثل "الإكسلانس"، فهل كل هذا التعاون بمثابة كيميا فنية وإرتياح فى العمل معا أم أنها دائما تأتى صدفة بمنطق الدور بينادى صاحبه؟.

Advertisements

ومن المتوقع أن يقدم الإثنان عملا تليفزيوينا مختلفا، حيث دائما ماتجمعهما العديد من الأعمال الفنية التي تلاقى صدى جماهيرى ونقدى واسع، وهو ما بدا في كل الأفلام السينمائية والتليفزيوينة سويا التي قدماها سويا.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، يشارك في بطولته بجانب أحمد عز وصلاح عبد الله كل من هند صبرى وماجدة زكى ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد كبير من الممثلين الشباب منهم خالد أنور ومايان السيد وغيرهما، وهو من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.