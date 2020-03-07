شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين " يتصدرون الأفيشات قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" بطولة النجم كريم عبد العزيز، عن أفيشات العمل، المقرر طرحه الفترة المقبلة، من تأليف ايمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وتصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى، كما تكشف الشركة المنتجة عن باقى البوسترات تباعاً.

وفى سياق متصل، أجل صناع "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" طرحه بالسينمات في موسم إجازة نصف السنة الماضية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، خاصة أن كريم عبد العزيز، يصور حاليا فيلم آحر بعنوان "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم وألفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

Advertisements

"كيرة والجن" يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

وانطلق التصوير الأسابيع الماضية في ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، كما تجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات مع النجوم، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .