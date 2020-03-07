زينة: كنت مجنونة بأحمد زكي وبطارده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة زينة، إن مشاركتها في فيلم "أرض الخوف"، جاءت عن طريق الصدفة، إذ علمت باحتياجهم لفتاة ستقف أمام أحمد زكي، وذهبت إلى الشركة فقط لتلتقط معه صورة، لا للحصول على الدور.

وتابعت في ندوة أقيمت ضمن برنامج تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفندق هيلتون "أرض الخوف الفيلم ده عملي شغل كتير، لكن كل اللي كان هاممني اني بمثل مع احمد زكي، بما اني كنت طفلة مثقفة سينمائيا فكنت عارفة قيمة داوود عبدالسيد، بس مكنتش في سن يدرك للي انا فيه".

وأضافت زينة "كنت مجنونة باحمد زكي الله يرحمه، وبطارده كنت بقفله في اي مكان اعرف انه موجود فيه".

زينة تم تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب عدد من الفنانين بينهم ميمونة ندياي، وفرقة رضا للفنون الشعبية احتفالا بمرور 60 سنة على تأسيسها، وتحمل الدورة اسم الفنان فريد شوقي.