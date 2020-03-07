زينة: والدتي رفضت عملي بالتمثيل وسحبت أوراقي من معهد السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ندوة للفنانة زينة، ضمن برنامج تكريمها في الدورة التاسعة التي انطلقت فعالياتها أمس الجمعة 6 مارس.

وقالت في الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر: "تكريمي من المهرجان ثاني تكريم في بلدي، اتكرمت في مهرجان بالإسكندرية، وكنت زعلانة لما بتكرم برا بلدي وبحس اني عايزة اتكرم من بلدي لاني بحبها، هي المكان اللي يديك دفعة ويقدرك، فمبسوطة جدا وحابة أشكر إدارة مهرجان الأقصر".

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وأضافت زينة "عملت مسرحية، كانت أول إخراج لرامي إمام بطولة خالد سرحان، كنت في المدرسة ساعتها كانت تجربة ظريفة، قابلته في النادي وقلتله عايزة ابقى بطلة معاك، ووقتها مكنتش بمثل أصلا، كنا بنعرض في الهناجر، نجحنا أوي وقعدنا حوالي شهر ونص بنعرض من كتر نجاحها".

وأشارت زينة إلى أن علاقتها بالسينما بدأت في الصغر، إذ كانت حريصة على ذهاب كتب معهد السينما، وكانت تشجعها جدتها، بينما رفضت والدتها تفكيرها في التمثيل، مضيفة "قدمت في معهد السينما وقبلوا 6 من 600 في قسم الاخراج، كنت منهم، لكن والدتي سحبت الورق من ورايا وقدمتلي في تجارة إنجليزي".

زينة تم تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب عدد من الفنانين بينهم ميمونة ندياي، وفرقة رضا للفنون الشعبية احتفالا بمرور 60 سنة على تأسيسها، وتحمل الدورة اسم الفنان فريد شوقي.