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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن توقعاته بصعود فريق الأهلي في مباراة إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، التي تقام بعد ساعتين، أمام فريق صن داونز.
ورد الحلفاوي، على تعليق أحد متابعيه عبر"تويتر" الذي أعرب عن قلقه من المباراة، ليطمئنه الحلفاوي قائلا: "سنصعد إن شاء الله".
ويدخل الأهلى فى الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة مباراة قوية مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى باستاد لوكاس موريبي.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بالقاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي على صن داونز بهدفين نظيفين دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. الحلفاوي: "سنصعد إن شاء الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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