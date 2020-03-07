"أُصيبت بالسرطان وحُرمت من الإنجاب".. معلومات عن الفنانة كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم، 7 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة كوكا التي عرفها الجمهور بـ"عبلة" وهى الشخصية التي قدمتها بفيلم"عنتر بن شداد"، ولم تُرزق طوال فترة زواجها بأطفال، وعملت كمونتير، قبل خوضها تجربة التمثيل.

نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة كوكا، في التقرير التالي:

- ولدت كوكا في القاهرة 7 مارس 1917، لأب كان ضابطا سودانيا، وأم ريفية مصرية.

- بدأت عملها في المجال الفني كمساعد مونتير باستديو مصر عام 1935.

- كان فيلم "بواب العمارة" أولى تجاربها في السينما.

- كانت متزوجة من المخرج القدير نيازي مصطفى، وقدمها بطلة في بعض الأعمال، التي أخرجها.

- شاركت في فيلم عالمي يحمل اسم "Jericho"، وتم تقديمها على أنها أميرة سودانية تهوى التمثيل.

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- أصيبت بمرض السرطان.

- تعد الفنانة الوحيدة التي جسدت شخصية واحدة في معظم أفلامها، وهي شخصية السيدة البدوية.

- من أشهر أفلامها "أونكل زيزو حبيبي، وكنوز، وعنتر بن شداد، وعنتر يغزو الصحراء، وسيجارة وكاس، والسيد البدوي، وغرام بثينة، وأرض الأبطال، وظهور الإسلام، ووهيبة ملكة الغجر، وليلى العامرية، ومغامرات عنتر وعبلة، وسلطانة الصحراء، ورابحة، ومصنع الزوجات، ووداد".

- قدمت شخصية"عبلة" في 4 أفلام هي: "عنتر وعبلة"، "عنتر يغزو الصحراء"، "عنتر بن شداد"، "بنت عنتر".

- حٌرمت من الإنجاب طول فترة زواجها، وطلبت من زوجها أن يتزوج بأخرى تستطيع الإنجاب، ليتزوج من الراقصة نعمت مختار.

- ابتعدت عن السينما ما يقرب من 10 سنوات، لانشغالها بتجارة العقارات.

- كان فيلم "أونكل زيزو حبيبي" آخر أعمال كوكا في التمثيل.

- توفيت يوم 29 يناير 1979.