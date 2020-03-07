فيديو| مي كساب توضح سبب طرح أوكا وأورتيجا لأغانٍ منفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أوضحت الفنانة مي كساب سبب طرح أوكا وأورتيجا أغانيَ منفردة.

وقالت كساب، في تسجيل صوتي لبرنامج "The insuder بالعربي": "هما عادي كل واحد فيهم حيعمل أغاني لوحده عادي، هما مش تقليدين، وبيحبوا يجربوا كل شوية حاجة".

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وأضافت: "الفترة دي اتفقوا أن كل واحد يعمل أغاني لوحده وبتنزل على صفحة أوكا وأورتيجا، فهما اتفقوا على كده، وفي الآخر تصب في مصلحة أوكا وأورتيجا".

وتابعت: "هما بيعملوا زي فرقة ميجوس كده".

وكان أوكا وأورتيجا قد أكدا في فيديو ساخر عدم انفصالهما، بعد الشائعات التي طالتهما مؤخرا، لتقديم كل منهما أغنية بشكل منفرد.