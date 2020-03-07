"تاريخ غيرني".. هكذا أحيا أحمد فلوكس ذكرى وفاة والدته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان أحمد فلوكس على إحياء ذكرى وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا في نفس هذا اليوم 7 مارس.
وكتب فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام": "7/3/2020.. تاريخ لن أنساه طول حياتي.. تاريخ غيرني.. قتل جوايا حاجات.. وخلاني بني آدم تاني.. الحمد الله على كل شيء.. الله يرحمك يا أمي.. بعدك ماشوفتش زي حبك ولا حنانك.. ماشوفتش احتواء ولا قيمتي في نظر حد.. يا رب رجع ليا الروح.. الله يرحمك".
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، أعلن في وقت سابق معلومات عن الفتاة التي يتمنى الزواج بها بعد انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، قائلاً: "ادعولي أتجوز الإنسانة اللي قابلتها والحقيقة هى كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هى الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة".
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