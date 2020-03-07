محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر حسابه على إنستجرام وهو يركب إحدى سياراته. وصاحب الفيديو غناء رمضان: "في البنك بيسألوا من أين لك هذا، مبردش غلاسة بغلاسة". Advertisements وكتب أحد متابعي رمضان تعليقا قال فيه: "تواضع أحسن لك"، ليرد رمضان عليه: "حسيت في إيدك مسدس...". ويواصل رمضان تصوير مسلسله البرنس، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراح محمد سامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رمضان ينشر فيديو لسيارته.. ويسخر من متابع طالبه بالتواضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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