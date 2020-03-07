- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن المخرج اللبناني سعيد الماروق، عن طرح كليب أغنية "شهد الحروف" للفنان العراقي ماجد المهندس، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وطرح الماروق، برومو من الكليب عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "ترقبوا قريبا جديد البرنس ماجد المهندس، فيديو كليب شهد الحروف للمخرج سعيد الماروق".
الأغنية تم تصويرها في دبي بالإمارات، لمدة يومين متواصلين، وظهر المهندس في كواليس التصوير بزي خليجي.
"شهد الحروف" كلمات: الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلالن وتوزيع موسيقي مدحت خميس، ومكس وماستر عمرو هاشمي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| برومو كليب "شهد الحروف" لماجد المهندس.. وهذا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.