فيديو| برومو كليب "شهد الحروف" لماجد المهندس.. وهذا موعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج اللبناني سعيد الماروق، عن طرح كليب أغنية "شهد الحروف" للفنان العراقي ماجد المهندس، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وطرح الماروق، برومو من الكليب عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "ترقبوا قريبا جديد البرنس ماجد المهندس، فيديو كليب شهد الحروف للمخرج سعيد الماروق".

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الأغنية تم تصويرها في دبي بالإمارات، لمدة يومين متواصلين، وظهر المهندس في كواليس التصوير بزي خليجي.

"شهد الحروف" كلمات: الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلالن وتوزيع موسيقي مدحت خميس، ومكس وماستر عمرو هاشمي.