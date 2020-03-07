تراند اليوم : فنانة شهيرة تسخر من وزير الصحة بسبب«كورونا»



سخرت فنانة شهيرة من تصريحات وزير الصحة في بلادها، بشأن فيروس كورونا، منتقدة تصريحاته.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، قد طمأن المواطنين بشأن انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الأمور تحت السيطرة.

وفي تعليقها قالت الفنان سيرين عبد النور، عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ساخرة من تصريحات وزير الصحة:« الوزير: لا داعي للهلع … الهلع: لا داعي للوزير..".

وشهد لبنان على مدار الـ48 ساعة الماضية، إنتشاراً لفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة عن إصابات جديدة، وهو ما يتنافى مع تصريحات حسن، الذي أكد أنه "لا داعي للهلع"، وهذ الأمر أثار حفيظة سيرين.

الوزير : لا داعي للهلع

الهلع : لا داعي للوزير #لا_داعي_للهلع #coronavirus — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 6, 2020

— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour)