تراند اليوم : فيديو| "حسن شاكوش": مدرب منتخب مصر سبب طردي من الأهلي



كشف حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشهير في مصر، أنه لعب في صفوف الأهلي المصري لمدة أسبوع واحد قبل أن يتم الاستغناء عنه.

وقال شاكوش في تصريحات تليفزيونية، إنه خاض تدريبات داخل الأهلي لمدة أسبوع تحت قيادة ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، قبل أن يتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء بالمهرجانات.

وأشار إلى أن "الكابتن ضياء هو الذي وضعني على طريق النجاح"، لافتًا إلى أنه عندما كامن يلعب في صفوف الإسماعيلي، حيث كان من جيل اللاعب أحمد خيري، وعمرو السولية، وعلي جبر.

وذكر أنه بعدها خاض تدريبين في صفوف الأهلي لمدة أسبوع واحد تحت قيادة ضياء السيد، حيث كان متبقيًا له لاعبان للقيد بالقائمة، وكان موجودًا مصطفى شبيطة، ومصطفى طلعت، قائلاً إنه ترك الأهلي بعد أزمة ضياء السيد في عدم تسجيل شريف أشرف الذي انتقل حينها للزمالك رغمًا عن الأهلي بسبب عدم قيده أو وجود عقد احتراف له.

وأشار إلى أنه نصحه بأن "يخلص نفسه" مع الإسماعيلي، لأنه كان هناك صعوبة في الانتقال وقتها إلى الأهلي، لافتًا إلى أنه يلعب كرة خماسية مع اللاعب صلاح أمين، وإسلام جمال.

وكان ضياء السيد علق ممازحًا عبر حسابه على موقع التدوين تويتر، قائلاً: "يا عّم حسن أنا مشيتك وحطيتك على طريق المجد لكن اللي عايز يدمرك الأستاذ هانى شاكر خد بالك منه بيغير من نجاحك".



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في الوقت الذي دعا فيه الإعلامي أحمد شوبير إلى اللعب في الأهلي مع مجموعة من النجوم بينهم المطرب عصام كاريكا.



ولعب شاكوش في الإسماعيلي، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن يتجه للغناء بالمهرجانات.

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" التي غناها شاكوش حظيت بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.

حسن شاكوش: ضياء السيد حطني على طريق المجد.. والأخير يرد "لازم تعملي أغنية" #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/DSUjnSlEGm — OnTime Sports (@ONsportEg) March 5, 2020

— OnTime Sports (@ONsportEg)