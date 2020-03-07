بالصور.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا بالجامعة البريطانية

أحيا المطرب اللبناني راغب علامة حفلاً غنائياً ضخماً بالجامعة البريطانية بمناسبة مرور 15عامًا على إنشائها، وذلك بحضور حشد كبير من الجماهير على خشبة المسرح. وكان حضر راغب بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة وكان في استقبالهما د.حنان السعداوي من الجامعة البريطانية ومنظم الحفل مصطفى أبو دشيش. الجامعة البريطانية ومنظم الحفل مصطفى أبو دشيش. قدم راغب علامة باقة من أروع أغانيه القديمة والجديدة منها "اللى باعنا"، و"مبهزرش" و"نسينى الدنيا"، "كان غيرك اشطر"وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجماهير ، وحرصت إدارة الجامعة علي تكريمه كأفضل مطرب عربي قبيل انتهاء الحفل. الجماهير ، وحرصت إدارة الجامعة علي تكريمه كأفضل مطرب عربي قبيل انتهاء الحفل. الجدير بالذكر أن من أحدث أعمال المطرب اللبناني راغب طرح فيديو كليب جديد باللهجة الخليجيةبعنوان «كان غيرك أشطر» من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مفعمه بالحيويه . Advertisements

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