محمد الغنيمي للوفد : تمنيت العمل مع شيرين عبدالوهاب.. والأغنية الجديدة مفاجأة

أعرب الشاعر محمد الغنيمي، عن سعادته بتعاونه الأول مع المطربة شيرين عبدالوهاب خلال أغنية جديدة سيتم طرحها قريبًا، لافتًا إلى أنه يحب صوتها كثيرًا بالإضافة إلى أنه تمنى العمل معها منذ فترة طويلة.

وأكد "الغنيمي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الأغنية ألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد إبراهيم، وأضاف أنه لايستطيع الإفصاح عن أسم الأغنية خلال الفترة الحالية إلى أن يتم طرحها.

وأضاف :"أن التريند لايعني النجاح، وذلك نظرًا لوجود العديد

من الفضائح والأعمال التافهة والإباحية وتتصدر تريندات السوشيال ميديا وعلى الرغم من هؤلاء هناك أيضًا الكثير من الأعمال الناجحة وتتصدر التريندات أيضًا فدائمًا ينجذب الجمهور لكل ماهو غريب".

وعن أغاني المهرجانات قال: "أنا لست ضد أغاني المهرجانات ولكن ضد الكلمات المُسفَّة التي تحتوي عليها فلا يصح أن يستمع الصغار والكبار أيضًا لهذه الكلمات كما أنَّ لا أحب هذا

الشكل الموسيقي الذي يقدِّمه المهرجانات فدائمًا أفضل موسيقى البوب".

وعن حجب أغاني المهرجانات قال: "أنا ضد المنع نهائي ولكن لابد من حجب الأغاني التي تم سرقتها من ألحان وكلمات قديمة، بالإضافة إلى منع كلمات المهرجانات التي تحتوي السلاح والخمور والإيحاءات الجنسية ومحاسبة من يفعل ذلك بالحبس والغرامة أيضًا، كما أن فكرة المنع ليست مستحبة في كل الأوقات ولكن في مصر لابد من وجود قرارات قوية في ذلك الوقت لأنه بعد الثورات والحروب يحدث بعض التشتت للجمهور لذلك لابد أن يكون دور قوي لنقابة الموسيقيين والقائمين على التلفزيون والإعلام والمصنفات بمصر".