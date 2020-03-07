الفنان محمد خضير يطرح "ماما" احتفالًا بعيد الأم

احتفالا بعيد الأم محمد خضير يطرح أغنية "ماما" كتب يستعد الفنان والمطرب محمد خضير لطرح أجدد أغانيه والتى تحمل اسم"ماما" ،وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الأم خلال شهر مارس الجارى، والمقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وموقع أنغامى،وجميع المنصات والمتاجر الإلكترونية.
أغنية ماما من كلمات الشاعر الغنائي عادل سلامة،الحان أحمد محيى،وتوزيع أسامة عبدالهادي، ويشاركه الغناء أحمد محيى والمطربة سارة،وعادل سلامة.
وأشار الفنان محمد خضير أنه بصدد الانتهاء من أجدد ألبوماته لطرحهقريبًا بالأسواق، وسيقوم بطرح إحدى أغانيته بطريقة السنجل والتى تحمل اسم"فاتح صدره"،من كلمات عادل سلامة،ألحان أحمد محيى، وتوزيع أسامةعبد الهادي.
الجدير بالذكر طرح خضير عدة أغانى فى الفترة السابقة والتى حققَّت ناجحًا كبيرًا،ومنها أغنية"غيابك ليه"،ومعذور من ألحان جون خليل، والرقيقة البريئة الطيبة توزيع طارق عبدالجابر، وسيرتك ،من كلمات مصطفى مغربي وألحان محمد خضير،وتوزيع مارك
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