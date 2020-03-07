"عليا" تشعل السوشيال ميديا بأغنيتها الجديدة "روَّق علينا"

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أشعلت المطربة عليا مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد وقت قليل من طرحها برومو أغنيتها الجديدة "روَّق علينا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى ويظهر معها فى البرومو الفنان إسلام جمال، ويتولى إخراج الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى فى أول تجربة إخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة نظرًا لما تتمتع به المطربة عاليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الأصوات المتميزة والتى سيكون لها شأن كبير فىالساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.
وقد استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذا البرومو بترحاب شديد خاصة أنه يمثل عودة المطربة عليا للغناء بعد غياب دام عدة سنوات وعلى وجه الخصوص منذ أن قدَّمت دويتو غنائى مع النجم تامر حسنى فى أغنية "اطَّمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغانى ألبوم "اخترت صح" حيث أن النجم تامر حسنى كان قد اكتشفموهبة عاليا منذ عدة سنوات.
من ناحية أخرى صرَّحت المطربة عليا أنها سوف تقوم بطرع الأغنية الأحد المقبل وأعربت عن أمنيتها فى أن تحققَّ الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها مؤكدة أن الفيديو كليب للأغنية يضم أكثر من مفاجأة وهى مفاجآت لا تقل عن المفاجأة التى أكدت أنها سوف تعلن تفاصيلها فى الوقت المناسب حيث إنها تستعد حاليًّا للتمثيل فى عمل فني مع نجم كبير تتكتم تفاصيله حاليًّا قامت من أجله مؤخرًا بالاشتراك فى عدة كورسات تمثيل ضمن ورش تمثيل خاصة بمروة جبريل وأكدت أن هذا العمل سوف يكون بمثابة نقلة نوعية فى حياتها الفنية.
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