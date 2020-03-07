بعد حضورها عرض "الزهر لما يلعب".. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالدها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها مجموعة صور جمعتها بوالدها وكل من الفنانين إيمان السيد وطارق الإيباري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت دنيا على الصور قائلة :"أثناء حضوري لعرض مسرحية لما الزهر يلعب علي مسرح مكتبة مصر الجديدة ربنا يخليك لينا و تفضل تمتعنا و تضخكنا من

قلبنا سمير غانم"، ونالت الصور إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا لها التوفيق في حياتها العمليه والشخصية".

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يذكر أن مسرحية "الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل،

أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

ويجسد سمير غانم في المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.