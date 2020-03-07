أحمد فلوكس يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

يحيي الفنان أحمد فلوكس ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلَّق أحمد على الصورة قائلاً: "7/3/2020 تاريخ لن أنساه طول حياتي تاريخ غيرني قتل جوايا حاجات وخلاني بني آدم تاني الحمد الله علي كل شيء الله يرحمك يا أمي بعدك ماشوفتش زي حبك ولا حنانك مشوفتش احتواء ولا قيمتي في نظر حد يا رب رجع ليا الروح الله يرحمك". علي كل شيء الله يرحمك يا أمي بعدك ماشوفتش زي حبك ولا حنانك مشوفتش احتواء ولا قيمتي في نظر حد يا رب رجع ليا الروح الله يرحمك". وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن إعجابهم بها، ومن أبرز التعليقات "الله يرحمها، فعلا محبة الأم لا تعادلها لامحبة و لااحتواء برغم كل شيء فهناك في الحياة ما يستحق". عن إعجابهم بها، ومن أبرز التعليقات "الله يرحمها، فعلا محبة الأم لا تعادلها لامحبة و لااحتواء برغم كل شيء فهناك في الحياة ما يستحق". Advertisements يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد فلوكس، مسلسل إذاعى بعنوان "طلقنى شكرًا" وقد تم إعلانه بالتعاقد مع الفنانة هنا شيحة على بطولة المسلسل الإذاعى الجديد بعد مرور أشهر على انفصالهما.

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