كارول سماحة :"كان بدي خلف رجال" ولكن!!-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن علاقتها بإبنتها الوحيدة تالا من زوجها ​وليد مصطفى​، وكيف تغيرت حياتها بعد ولادة طفلتها وحتى فكرتها في الإنجاب، إذ قالت:"كان بدي خلف رجال"، لكن إبنتها إستطاعت تغيير تفكيرها هذا، وأصبحت تتمنى بإنجاب طفلة ثانية.

وأضافت:""خلفة البنات بتغير الحياة تالا بتبقى عايزة تصحى الصبح تتشعلق في أبوها وليد ومتعلقة فينا رغم سفرياتي الكتير".

وتابعت: "عاطفيين البنات عندهم حنية بس الرجال بيكبتوا عاطفتهم ولا يظهرها، وده نوع من طبيعة الرجال، الراجل ما بيعبر عن عواطفه زي المرة".

وعن غيرة إبنتها منها على والدها وليد قالت كارول خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الممثل المصري ​أمير كرارة​:"بتغير مني ولما بقعد جنب وليد تقولي ابعدوا، عندنا حالة مضحكة تقول انتوا متقعدوش جنب بعض، وبنبعد فعلًا، ولما نتفرج على التلفزيون أو نتكلم في حاجة ترفض كلامي مع وليد".

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