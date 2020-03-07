رامي صبري: لا أخاف من عمرو دياب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري ​رامي صبري​ عن أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام" التي طرحها مؤخراً، والتي اتت بالتزامن مع طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ لألبومه الجديد "سهرانين"، مشيراً إلى أن ذلك الأمر لا يخيفه، مؤكداً أنه لم يعد يخاف من طرح أغنيته سواء مع ألبوم دياب أو مع أي فنان آخر، لافتاً إلى أنّ الأغنية حققت نجاحا كبيراً رغم طرحها في موعد ألبوم عمرو دياب.

وأضاف أن دياب فنان كبير وهو تعلم منه منذ طفولته، لكن في النهاية الأغنية المهمة تحقق نجاحا ويحبها الجمهور وهو ما حدث مع أغنية "حياتي مش تمام" التي تم تنفيذها باحترافية وعمل عليها لمدة شهرين.

وأشار صبري خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "التاسعة" مع الإلامية ناردين فرج أن من يبحث عن جمهور يستمع له، هو من يخاف، أما هو فقد تعدى هذه المرحلة وأصبح له جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي، كما أشار إلى أنه يخاف كثيرا من غضب الجمهور لذا يهتم باختيار الكلمات.