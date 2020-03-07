أزمة قلبية تودي بحياة ممثل مغربي خلال تكريمه

ميرنا وليد - بيروت - خلال حضوره مهرجان الفيلم المغربي الذي يحتفي بدورته 21 كضيف شرف، تعرض الممثل المغربي ​خالد بكوري​ لنوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر ناهز الـ64 عاماً، وتحديداً فجر يوم أول من أمس الخميس في فندق بمدينة طنجة المغربية حيث كان يقام المهرجان.

وعمد عدد من الممثلين المغربين إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم، الممثل المغربي زكرياء قاسي لحلو قائلا:"حزنت لرحليك المفاجئ هذا، أيها الفنان الوديع، عطاؤك سيظل راسخا في ذاكرة المغاربة، نبل مشاعرك و انسانيتك ستظل موشومة في قلوب كل من عاشرك و اشتغل معك و انا منهم، وداعا صديقي اتمنى لروحك حياة أخرى كلها حب و صدق و سلام".

والممثلة المغربية نجية فتاح قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك ا لبكوري الله يرحمك ا حنيني ويجعل متواك الجنة".

والممثلة المغربية حنان مسعودي قالت:" الله يرحمك صديقي Khalid Beckoury و يجعل محبتك صبر، الوحيد لي كان دائما متفائل وقلبو كبير. رغم كل ما مر به … سافتقدك صديقي، إن لله وإن إليه راجعون".

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