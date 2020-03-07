سيرين عبد النور تنتقد وزير الصحة: لا داعي للهلع

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، مع إنتشار فيروس ​كورونا​ في لبنان.

وإستخدمت سيرين تصريح حسن أمس، الذي طمأن فيه المواطنين على أن الأمور تحت السيطرة، وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الوزير: لا داعي للهلع … الهلع: لا داعي للوزير..".

وشهد لبنان على مدار الـ48 ساعة الماضية، إنتشاراً لفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة عن إصابات جديدة، وهو ما يتنافى مع تصريحات حسن، الذي أكد أنه "لا داعي للهلع"، وهذ الأمر أثار حفيظة سيرين.

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