إليسا:"نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل"

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ السلطات، وذلك بعد إعلان وزير الصحة يوم أمس الإنتقال من مرحلة إحتواء فيروس ​كورونا​ إلى مرحلة الإنتشار، وعجز الدولة عن السيطرة على ذلك، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع. الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض".

ومن ناحية أخرى، كانت واصلت إليسا تشويق الجمهور لألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه قريباً، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"اعرف انه لديكم اسئلة كتيرة بما يخص البومي الغنائي الجديد، وانا أعدكم ان الاجابات ستكون قريبة جدًا .. خليكون متابعين الأسئلة والاجابات عبر الانستغرام".

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