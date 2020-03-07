أحلام تنافس هذه النجمة الهندية بالإطلالة نفسها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة الإماراتية ​أحلام​ إبهار الجمهور بإطلالاتها ولاسيما في حفلاتها خاصة بعد خسارتها للكثير من الوزن، وهو الأمر الذي جذب أنظار الجمهور بشكل كبير.

ومؤخراً وبعد مشاركة أحلام للمتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أحدث إطلالاتها خلال حضورها حفل زفاف في السعودية، والذي أظهر رشاقتها بشكل كبير، إذ بدت مرتديةً فستانا ضيقاً باللون الأزرق، تداول عدد آخر من المتابعين صوراً للممثلة الهندية ​ديبيكا بادكون​ التي كانت ظهرت بالإطلالة نفسها مع بعض التعديلات وتحديداً في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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