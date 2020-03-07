سيلين ديون تثير ضجة عارمة بسبب ردّة فعلها مع معجبة.. وهذه التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: انتشر فيديو للنجمة العالمية سيلين ديون مع معجبة اقتربت منها لإسماعها صوتها أثناء خروجها من أحد الأماكن ولفتت الأنظار بردّة فعلها تجاهها.

وظهرت سيلين في الفيديو تُصغي بانسجام تام مع الفتاة من داخل سيارتها وطلبت من السائق التوقف عندما هم بتحريك عجلة السيارة.

وعند انتهاء الفتاة من الغناء هنّأتها سيلين وألقت عليها التحية شاركة غياها على الخطوة وهو ما تلقّت عليه الإشادة من مواقع التواصل الإجتماعي.