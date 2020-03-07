كارول سماحة: ابنتي غيرت رأيي في الإنجاب.. والرجل لا يعبر عن عواطفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن حياتها تغيرت كثيرا بعد إنجاب ابنتها "تالا"، موضحة أنها قبل خمس سنوات قالت في تصريح لها بعد زواجها: "بدي خلف رجال"، وأضافت أن ابنتها استطاعت أن تغير لها هذا التفكير بسبب الحنان الذي تراه منها لدرجة جعلتها تغير رأيها وتتمنى أن تنجب ابنة للمرة الثانية.

وتابعت كارول سماحة خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة، عبر قناة "ON E"، قائلة: "خلفة البنات بتغير الحياة تالا بتبقى عايزة تصحى الصبح تتشعلق في أبوها وليد ومتعلقة فينا رغم سفرياتي الكتير".

وأضافت: "عاطفيين البنات عندهم حنية بس الرجال بيكبتوا عاطفتهم ولا يظهرها، وده نوع من طبيعة الرجال، الراجل ما بيعبر عن عواطفه زي المرة".

وأشارت إلى أن ابنتها "تالا" ترفض جلوسها ووليد سويا، مردفة: "بتغير مني ولما بقعد جنب وليد تقولي ابعدوا، عندنا حالة مضحكة تقول انتوا متقعدوش جنب بعض، وبنبعد فعلًا، ولما نتفرج على التلفزيون أو نتكلم في حاجة ترفض كلامي مع وليد".

وبشأن تعامل ابنتها مع التكنولوجيا أضافت كارول سماحة: "الجيل الجديد ما فيك تمنعه ما يمسك آيباد التكنولوجيا فرضت نفسها علينا وبتمسك الآيباد تلت ساعة فقط عشان عيونها وكمان ما عاد في علاقة وألفة بين الأولاد بسبب التكنولوجيا فوضعت لها نظام".

وكشفت كارول سماحة، أنها محظوظة بصديقاتها وجيرانها، موضحة أن أول شئ تفعله في الصباح هو الجري لمدة 45 دقيقة بالكمبوند التي تسكن فيه، مردفة: "صديقتي الأنتيم هي الإكس تبع زوجى وكانت مرات زوجى ظلوا متزوجين 3 سنوات قبل انفصالهما".

Advertisements

وأوضحت كارول سماحة أنها شجعت العديد من السيدات في الكمبوند أن يشاركنها الجري كل صباح، منوهة أن الإعلامية المصرية منى الشاذلي هي إحدى جاراتها، وواصلت: "من يومين كنت محتاجة لمونة الساعة 12 بالليل، قولت إزاي أكلم منى الشاذلي عشان تدور لي على لمونة في الثلاجة، وبعدين قولت لا مش هتصل مش معقول".

وأكدت كارول سماحة أنها تحب تشجيع الأندية، لافتة إلى أن ناديها المفضل الذي تشجعه هو برشلونة الإسباني، موضحة أن زوجها أهلاوى متعصب، ولذلك تعد نفسها أهلاوية مثله.

وأردفت كارول سماحة أن علاقتها بالفنانة إلهام شاهين هي الأقوى، مبينة: "أنا عشت وشوفت وصادفت ناس كتير، بس مفيش حد بطيبة وصدق إلهام شاهين، وقليل لو تلاقي حد جدع زي إلهام شاهين، فمن الممكن أن تضر نفسها لخدمة الآخرين".

يذكر أن كارول سماحة قامت مؤخرا بتصوير أغنية "مش هعيش" التي تغنيها باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب في فرنسا، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وتم تسجيلها منذ أيام في أحد الاستديوهات بمصر.