ساندي: خجلت من ملابسي الجريئة وهنا الزاهد تبرأت مني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة ساندي عن اندهاشها من تجاهل عدد من النجوم لها بشأن تهنئتها بنجاح ألبومها الأخير، موضحة أن بعضهم كانت تدعمه في مشواره الفني، لكنهم تبرأوا من الأعمال التي قدموها معها وتحديدا الفنانة المصرية هنا الزاهد.

وأضافت ساندي، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "الجمعة في مصر" على قناة mbc مصر، قائلة: "هنا صرحت الفترة اللي فاتت إن من الحاجات غير الجيدة اللي قدمتها أول فيلم عملته في حياتها والفيلم ده كان معايا وأنا اللي اكتشفتها هي كانت بتشتغل موديل وعندما شاهدتها صممت إنها تمثل لأنها شبيهة بالفنانة رغدة وهي فعلا عندها موهبة".

وأضافت ساندي: "هنا الزاهد كانت بتقول إن شكلها مكنش حلو في الفيلم، لكنها طول عمرها جميلة وأرى أنها فنانة بجد، ومباركتش ليا وهي مش مشغولة في الزواج خلاص بقالها كتير لكن عادي أنا مش زعلانة منها".

وأكدت الفنانة ساندي، أنها شخصية متناقضة وتظهر على خلاف حقيقتها، ووصفت نفسها خلال المقابلة بأنها "اتنين في واحدة"، منوهة إلى أنها في بدايتها كانت جريئة جدا في ملابسها بالرغم من أنها تخجل جدا من هذا، كما أنها تظهر على أنها هادية جدا رغم أنها مجنونة جدا.

وبشأن ألبومها الجديد قالت: "حظي حلو أوي كل ما أطرح أغنية يطلع تريند يدمرنا، وحقق الألبوم نسبة مشاهدة جماعية وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة، وانا صاحبة فكرة تصوير كل أغاني ألبومي الجديد على شكل كليبات، حتى لا تظلم أي أغنية وذلك بسبب غيابي عن الغناء لأكثر من عامين".

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وعن قصة اعتزالها الفن، والمنشور الذي تم نشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قالت: "الناس كلها وقفت عند هذا المنشور رغم أني لم أقم بنشره ومن قام بذلك هو زوجي السابق رغم إنكاره وتقبلي للفكرة، والناس اعتقدت إني بعمل دعاية لألبومي love وحتى بعض أصدقائي، ولكني خرجت وكشفت عن تفاصيل الأزمة وتحدثت في أمور شخصية حتى يتضح لهم الأمر ولكن دون جدوى".

وتابعت ساندي: "الموضوع ضرني جدا إعلاميا حتى "السي إن إن" تناولت القصة بدون ما تذكر اسمي، ده بس عشان كنت تريند والإعلام استغل قصتي لأنه كان (تريند)، وبعد عودتي لم يتحدث أحد عن ذلك".

وشددّت على أن سبب فشل زيجاتها بسبب سلامة نيتها، مبينة: "زيجاتي تسببت في تعطلي مهنيا وعرفت بسببها يعني إيه راجل بجد، وأن يكون سند ليكي ويحميكي".

يذكر أن ألبوم ساندي الأخير يضم 8 أغان تتنوع بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الأغاني التي ضمها الألبوم: "طبع الشتا، كان عادي، زي التمثال، ريموت حياتك، على خشبة المسرح".