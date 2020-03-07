شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم حمادة هلال مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا، داخل أحد النوادى بمدينة الإسكندرية، الذى سيشهد حضور عدد كبير من محبيه وجمهوره، والذى سيقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار ساعتين متواصلتين منها، "أشرب شاى، وتعالالى، ومش أى حد يقولك عنى كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة" وغيرها.

واحتفل هلال مؤخراً بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع قائلاً " كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا واسعدكم ".

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وكانت أخر حفلات النجم حماده هلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

هذا وكان حمادة هلال قد طرح مؤخراً أغنية "أوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الماضية، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 منها "الناس الحلوة" التي غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذي قام ببطولته في دراما رمضان الماضى

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى، والتى شارك فى بطولته سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.