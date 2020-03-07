فنانة مصرية شهيرة تعلق على محمد رمضان : ” مقدرش أعمل أم بلطجي .. أنا مخلفش ده “

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 11:54 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ” سميرة عبد العزيز ” ضيفة في برنامج ” فنجان قهوة ” المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي ” أحمد مجدي ” .

وتحدثت سمية عبد العزيز خلال اللقاء عن السبب حول رفضها تجسيد دور والدة الفنان المصري ” محمد رمضان “​ في أحد المسلسلات التي عرض عليها القيام به هو إنه ليس بإمكانها تأدية دور أم لبلطجي .

فقالت : ” “أنا رفضت الدور وأنا معرفش محمد رمضان شخصيا .. اتعرض عليا الدور وأنا كنت شوفت فيلم عبده موتة فقولت لأ أنا معملش أم ده أنا مخلفش ده ” .

وتابعت : ” مقدرش أعمل أم بلطجي واعتذرت وده حقي وحق كل ممثل يرفض أي دور مش مناسب له ” .

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وأشارت سميرة عبد العزيز إلى إنها يطلق عليها لقب ” أم العظماء ” نظرا لتقديمها أدوار الأم لشخصيات عظيمة وهو ما منعها عن الموافقة على تجسيد مثل هذا الدور .

فقالت : ” أنا أطلقوا عليا أم العظماء .. أنا عملت أم الإمام أبو حنيفة والإمام الترمذي والإمام المراغي والإمام الشافعي والإمام متولي الشعراوي .. أم خمس اَئمة .. وأم الفنانة أم كلثوم وأم عبدالوهاب في أوبريت على الأوبرا .. كلهم عظماء وسموني أم العظماء ” .